В Новосибирске под окнами высотки нашли мертвых мужчину и женщину

В Новосибирске под окнами высотки нашли мертвых парня и девушку. Фото: "Инцидент Новосибирск".
В пятницу, 22 октября, под окнами высотки на улице Челюскинцев в Новосибирске прохожие нашли парня и девушку. Они лежали на земле, не подавая признаков жизни. Очевидцы вызвали полицию.
— Трупы заметили около магазина «Логос», — написал автор сообщения, опубликованного в группе «Инцидент Новосибирск».
Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, вызов на место поступил в 8:41.
— На месте работает следственном-оперативная группа полиции и сотрудники следственного комитета. Личности и обстоятельства трагедии устанавливаются, — добавили в полиции.
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