Четвертый поток «Школы фермера» в Новосибирске начал учебу

Задача проекта - подготовка профессиональных кадров для сельского хозяйства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что «Школа фермера» - масштабный общероссийский образовательный проект, в котором участвуют министерство сельского хозяйства, аграрные вузы и Россельхозбанк. Задача проекта - подготовка профессиональных кадров для сельского хозяйства. Выпускники получают документы государственного образца и могут подать заявку на грант для развития своего хозяйства.

Каждый новый поток «Школы» посвящен новой теме: развитию животноводства, кооперации, перерабатывающего производства и т. д. Тема текущего года обозначена так: «Новые технологии, повышающие эффективность ведения сельского хозяйства, свободные ниши и новые перспективные направления развития в АПК».

Обучение в «Школе» продолжается три месяца и в качестве дипломной работы слушатели защищают бизнес-планы, разработанные за время учебы. В состав конкурсной комиссии, отбирающей будущих участников, входят министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, ректор НГАУ Евгений Рудой и директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

ФИНАНСОВУЮ СТОРОНУ ПРОЕКТА ОБЕСПЕЧИВАЕТ РОССЕЛЬХОЗБАНК.

- Наша цель - содействовать развитию отрасли АПК в регионе, в том числе помогая становлению начинающих фермеров, - отметил Станислав Тишуров. - Среди слушателей курса есть как действующие клиенты банка, представители микробизнеса, главы крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальные предприниматели, так и собственники личных подсобных хозяйств, имеющие перспективу развития бизнеса в данной области.

В свое время Новосибирская область стала одним из четырех пилотных регионов, где заработала «Школа фермера». В следующем году их число увеличилось до 15 (в их числе оказалась и Кемеровская область), а в учебную программу в ряде регионов была включена такая дисциплина, как сити-фермерство - выращивание продуктов в городских условиях, в том числе круглогодичное. Сейчас проект разросся еще сильнее, число регионов, в которых работает «Школа фермера», достигло 50, в их числе Алтайский край и Республика Алтай.

Федор ТУРОВ