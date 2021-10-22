В Новосибирске белый джип сбил женщину и скрылся с места ДТП

Одна из деталей машины отвалилась при столкновении. Фото: "Моя Первомайка"
В Новосибирске на улице Твардовского у дома №10 неизвестный водитель сбил женщину. Инцидент произошел вечером, 21 октября в 20:30. Об этом рассказали в группе «Моя Первомайка».
— Водитель скрылся с места происшествия. Автомобиль, со слов свидетелей, похож на Toyota RAV4 светлого цвета, номер начинается на 75. Срочно ищем свидетелей. Возможно, данный автомобиль попал в записи ваших видеорегистраторов. Следовал по направлению от остановки ж/м Березовое в сторону кладбища, — пишет автор поста.
Известно, что пострадавшая жива, ее увезли в больницу.
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