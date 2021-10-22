Новосибирцев ожидает дождливая и ветреная погода

Дождь и ветер будут с 22-24 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске ближайшие выходные, 23 и 24 октября, будут дождливыми и ветреными. Об этом сообщает сайт мэрии со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

— 22 октября днем ожидается +8 — +10, похолодание, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18, днем будет небольшой дождь, — пишет мэрия.

В субботу, 23 октября, температура воздуха ночью будет от 0 — +2, днем +6...+8, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь.

В воскресенье, 24 октября, ночная температура будет +3 — +5, днем +11...+13, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Местами порывы до 18 метров в секунду, а также дождь.

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