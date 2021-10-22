В Бердске в лобовом столкновении «Мерседеса» и «Хонды» пострадал мужчина. Фото: стоп-кадр.
Крупное ДТП произошло в Бердске. Там в четверг, 21 октября, лоб в лоб столкнулись «Мерседес» и «Хонда». Информация об аварии появилась в соцсети.
— Водитель кроссовера Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с минивэном Honda Stepwgn, — говорится в сообщении паблика «АСТ-54».
По данным ГИБДД по Новосибирской области, водитель «Мерседеса» вылетел на встречку по неустановленным причинам. В результате столкновения водителя «Хонды» зажало в салоне — его доставали сотрудники МЧС. Пострадавшему мужчине понадобилась помощь врачей.
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