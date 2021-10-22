На новосибирском складе случился крупный пожар. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В Заельцовском районе Новосибирска загорелось здание склада. ЧП произошло поздно вечером 21 октября. На месте работала усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений.

— Загорелось здание № 1 корпус 12 на улице Дуси Ковальчук. По прибытии первых пожарных расчетов горело в помещении на втором этаже. Огнеборцы тушили пожар в том числе и при помощи автолестниц. Звенья газодымозащитной службы проверили здание на наличие людей. Работу спасателей осложняли плотное задымление, а также планировка склада, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, в тушении огня участвовали 55 человек и 16 единиц техники. Примерно за час сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Предварительная площадь пожара составила 80 квадратов.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

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