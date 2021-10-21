«Не боишься, что я тебя куда-нибудь завезу?»: жительница Новосибирска испугалась водителя такси

Таксист делал комплименты пассажирке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Новосибирска испугалась водителя такси. Она вызвала машину, потому что опаздывала на встречу. Сначала такси несколько раз отменяли заказ, а вскоре за ней приехал водитель.

— На вызов приехал таксист, который слал мне бесконечные комплименты и в конце спросил, а ты мол заешь это место где мы едем. После чего он спросил не боюсь ли я, что он меня куда-нибудь завезет? Это вообще нормально? — возмущается сибирячка в группе «Revizor.nsk».

По словам девушки, она была недовольна таким поведением водителя.

В комментариях многие рассказали, что тоже сталкивались с подобным:

— На такой же вопрос, с намеком на интим я ответила: а не боишься что у меня букет болячек.

— Меня тоже зазывал один. Его совершенно не смутило, что я ехала в сад за ребенком.

— Можно пошутить: «Ты не боишься, что снимает скрытая камера с трансляцией?!»

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