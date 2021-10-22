Общественная палата Новосибирской области объявила о старте конкурса «Во благо»

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева и председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области Роман Бубенов. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Конкурс «Во благо» проводится с 2019 года. Его цель - высказать признательность и уважение тем, кто внес значимый вклад в решение социальных проблем на любом уровне. Конкурс направлен на развитие культуры добровольчества и благотворительности в нашем регионе. Идея мероприятия принадлежит Общественной палате Новосибирской области, конкурс получил высокую оценку на федеральном уровне от Общественной палаты Российской Федерации, которая планирует тиражировать опыт Новосибирска на все субъекты РФ.

- Наш конкурс действительно востребован. В этом году в нем будет шесть номинаций. Подавать заявки на участие могут коммерческие и некоммерческие организации, фонды, физические лица. Конкурс показывает, как много делается в нашем регионе коммерческими организациями. Они не всегда хотят говорить об этом, делая свои хорошие и нужные дела без ожидания награды за это. Задача Общественной палаты - подсветить добровольцев и благотворителей, которые делают добрые дела, и сказать им спасибо от лица общественности. Уже сейчас мы решаем вопрос признания их деятельности на государственном уровне. Мы будем обсуждать различные варианты льготного налогообложения для них, - рассказала председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

По словам председателя комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области Романа Бубенова, заявку на участие в конкурсе могут подать не только сами люди и организации, которые считают, что их проект, деятельность соответствуют уставу и положению премии, но и любые другие группы, организации, органы власти, которые хотят рассказать о тех, кто оказывает им ощутимую помощь и поддержку.

- Для рассмотрения заявок, поданных на конкурс, в Общественной палате создана специальная группа, конкурсная комиссия, куда вошли не только члены палаты, но и члены нашего экспертного сообщества. Любая номинация подлежит обсуждению по определенным четким критериям. Мы прилагаем все силы, чтобы оценка благотворительности была максимально независимой и профессиональной, - подчеркнул Роман Бубенов.

Подать заявку несложно, она составлена в простой и понятной форме. К ней нужно приложить фото, видеоматериалы и положительные отзывы людей. Чем больше информации в письменном виде, фото, видео, аудио, тем проще комиссии будет оценить ее значимость. Ознакомиться с положением конкурса, сроками и местом получения формы заявки можно на официальном сайте Общественной палаты Новосибирской области.