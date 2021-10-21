Дело вернули в прокуратуру. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирский суд вернул дело директора клиники Мешалкина в прокуратуру. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Уголовное дело в отношении Караськова А.М., Сорокина А.А., Первушина Е.В., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 «Присвоение и растрата» ч.4 ст. 174.1 — «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ, Бойцовой И.В, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ возвращено прокурору Новосибирской области для устранения препятствий его рассмотрения судом, — говорится на сайте Центрального районного суда.

Меру пресечения обвиняемым не изменили. Их так же оставили под подпиской о не выезде.

Напомним, что экс-директор клиники Караськов и его супруга Ирина Бойцова были задержаны 2 года назад. Их обвиняют в хищении 1,3 миллиардов рублей. Эти деньги должны были пойти на закупку техники.

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