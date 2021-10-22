Погода в Новосибирске на 22 октября 2021 года: на смену теплу придет прохлада и дождь

Бабье лето сменится прохладой и дождями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 22 октября 2021 года: после теплой недели снова вернется прохладная осенняя погода. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске будет похолодание до +8…+10 градусов. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах небольшой дождь. Подует юго-западный ветер со скоростью до 18 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области будет по-прежнему тепло, до +11 градусов, и там пройдут дожди с ветром под 20 метров в секунду.

«Яндекс.Погода» обещает дождь в течение дня и похолодание до +7 градусов.

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