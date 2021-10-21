В Новосибирске строители завершили десятую стадию надвижки четвертого моста

В Новосибирске завершили десятую стадию надвижки четвертого моста. Фото: сайт ГК «ВИС».

В столице Сибири строители закончили 10 из 16 стадий надвижки пролётного строения четвертого моста.

— В общей сложности в настоящее время с левобережья надвинуто 419 погонных метров конструкции при общей её длине в 776 метров. В рамках одиннадцатой стадии уже ведётся сборка металлоконструкций массой 497 тонн. После её завершения мост станет ещё на 33 метра ближе к правобережью, – говорится в сообщении ГК «ВИС».

А еще сейчас строят 114-метровый пилон в виде стилизованной буквы «Н»: он состоит из двух монолитных опор, которые соединены «перемычками»

— Пилоны будут держать вантовую часть моста длиной 380 погонных метров на стальных тросах. На сегодняшний день монолитное тело правой стойки пилона отлили на высоту 48 метров, левой стойки – на 36 метров, – подчеркнули в группе компаний.

Напомним, строительство четвертого моста в столице Сибири планируется завершить к 2023 году, а именно к МЧМ по хоккею с шайбой.

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