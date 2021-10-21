Новосибирск ждут дожди с сильным ветром и резкое похолодание с пятницы

Синоптики спрогнозировали холодные и дождливые выходные в Новосибирске. Фото: Влад КОМЯКОВ

Жителей Новосибирска с 22 по 24 октября ожидают похолодание и порывистый ветер до 18 метров в секунду.

— 22 октября температура воздуха ночью будет варьироваться от +4 до +6 градусов, днем от +8 до +10. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, – пояснили в мэрии Новосибирска.

В субботу, 23 октября, столбик термометра днем будет колебаться от +6 до +8 градусов, ночью от 0 до +2 градусов. Скорость ветра в пятницу может достигать 18 м/с. Ожидается небольшой дождь.

В воскресенье, 24 октября, температура воздуха днем будет варьироваться от +11 до +13 градусов днем и от +3 до +5 градусов ночью. Порывы ветра могут достигать 18 м/с. Ожидаются небольшие осадки.

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