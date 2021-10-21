В Новосибирске водителя BMW зажало в машине после страшной аварии на улице Троллейной

ДТП произошло в Ленинском районе.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В четверг, 21 октября, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в которой пострадал автомобилист.
— Рядом с домом №89 по улице Троллейной водитель BMW, выезжая со второстепенной, не уступил дорогу хэтчбеку Honda Fit и получил сильный удар в левую сторону машины. Самостоятельно вылезти из автомобиля мужчина не смог, – говорится в группе.
Уточняется, что на место ДТП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Подробности и обстоятельства аварии сейчас уточняются.ли.
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