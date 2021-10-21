В Новосибирске водителя BMW зажало в машине после страшной аварии на улице Троллейной

ДТП произошло в Ленинском районе. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В четверг, 21 октября, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в которой пострадал автомобилист.

— Рядом с домом №89 по улице Троллейной водитель BMW, выезжая со второстепенной, не уступил дорогу хэтчбеку Honda Fit и получил сильный удар в левую сторону машины. Самостоятельно вылезти из автомобиля мужчина не смог, – говорится в группе.

Уточняется, что на место ДТП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Подробности и обстоятельства аварии сейчас уточняются.ли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.