Прокуратура поможет новосибирцу, который купил машину с перебитыми номерами на «Дроме»

Сибиряк купил машину с перебитыми номерами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Новосибирска купил автомобиль с перебитыми номерами: мужчина столкнулся с мошенниками еще в 2015 году. Nissan Juke, который приобрел новосибирец, стоил 650 тысяч рублей. О том, что он стал жертвой аферистов, сибиряк узнал, когда пришел в ГИБДД зарегистрировать машину.

- Машина стоит в гараже, ездить на ней нельзя, - пожаловался КП-Новосибирск сибиряк. - За это время дело то возбуждали, то закрывали. И результатов пока что нет.

В ситуацию пообещал вмешаться прокурор Ленинского района Андрей Орлов.

- Я лично подниму материалы и посмотрю ,почему ваше дело рассматривается так долго, - сказал Андрей Орлов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru