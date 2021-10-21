Прокуратура поможет новосибирцу, который купил машину с перебитыми номерами на «Дроме»

Сибиряк купил машину с перебитыми номерами
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Житель Новосибирска купил автомобиль с перебитыми номерами: мужчина столкнулся с мошенниками еще в 2015 году. Nissan Juke, который приобрел новосибирец, стоил 650 тысяч рублей. О том, что он стал жертвой аферистов, сибиряк узнал, когда пришел в ГИБДД зарегистрировать машину.
- Машина стоит в гараже, ездить на ней нельзя, - пожаловался КП-Новосибирск сибиряк. - За это время дело то возбуждали, то закрывали. И результатов пока что нет.
В ситуацию пообещал вмешаться прокурор Ленинского района Андрей Орлов.
- Я лично подниму материалы и посмотрю ,почему ваше дело рассматривается так долго, - сказал Андрей Орлов.
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