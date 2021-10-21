Новосибирские депутаты потребовали доработать проект концессии по строительству шести школ

Концессию по строительству школ в Новосибирске отправили на доработку. Фото: Александр ГРИБАКИН.

Депутаты заксобрания Новосибирской области отправили на доработку концессионное соглашение о строительстве школ. Их возмутили условия проекта. Об этом сообщают «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Депутатов возмутило, что концессия не была рассмотрена ни Министерством юстиций, ни Министерством финансов. Сейчас деньги на строительство предлагается взять из федерального и областного бюджета, а так же за счет инвесторов. Но в случае непредвиденных обстоятельств регион может лишиться федеральных денег.

— Кто будет платить, если расходы вырастут? Как концессионер намерен эксплуатировать школы в течение 15 лет, как записано в проекте соглашения? Что будет, если сроки строительства будут сорваны? — спрашивали депутаты.

По итогам собрания концессию отправили на доработку. Разработчики должны внести изменения и согласовать документ с областными минфином и минюстом в течение месяца.

Напомним, что летом этого года губернатор Андрей Травников и министр просвещения РФ Сергей Кравцов обсуждали реализацию национального проекта «Образование». По условиям проекта в Новосибирской области должно быть построено шесть школ на 5 775 мест к 2022 году.

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