В Новосибирске соседка спасла шестилетнего мальчика, который чуть не спалил квартиру в Новосибирске

Шестилетний мальчик поджег картон на балконе Фото: Валерий ШАХОВ

Пожар случился в пятиэтажке на улице Бориса Богаткова, 243/1: около 12.39 там загорелась лоджия квартиры на втором этаже.

Огонь уничтожил оконные рамы, стены и пол на балконе, а также домашние вещи и мебель в одной из комнат. На пожаре никто не пострадал, 24 жителя дома эвакуировались сами. Однако все могло закончится трагедией.

— Причиной пожара стала детская шалость с огнем. Шестилетний мальчик остался дома один. Нашел зажигалку и поджег в лоджии картон. Дым из квартиры заметила соседка, она вызвала пожарную охрану и вывела ребенка из дома, — рассказал майор внутренней службы ГУ МЧС по Новосибирской области Владимир Никитенко.

Прибывшие пожарные за две минуты потушили огонь, еще три минуты потребовалось на локализацию пожара.

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