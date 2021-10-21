В Новосибирске соседка спасла шестилетнего мальчика, который чуть не спалил квартиру в Новосибирске

Шестилетний мальчик поджег картон на балконе
Фото: Валерий ШАХОВ
Пожар случился в пятиэтажке на улице Бориса Богаткова, 243/1: около 12.39 там загорелась лоджия квартиры на втором этаже.
Огонь уничтожил оконные рамы, стены и пол на балконе, а также домашние вещи и мебель в одной из комнат. На пожаре никто не пострадал, 24 жителя дома эвакуировались сами. Однако все могло закончится трагедией.
— Причиной пожара стала детская шалость с огнем. Шестилетний мальчик остался дома один. Нашел зажигалку и поджег в лоджии картон. Дым из квартиры заметила соседка, она вызвала пожарную охрану и вывела ребенка из дома, — рассказал майор внутренней службы ГУ МЧС по Новосибирской области Владимир Никитенко.
Прибывшие пожарные за две минуты потушили огонь, еще три минуты потребовалось на локализацию пожара.
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