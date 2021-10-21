Вор в медицинской маске ограбил банк в Новосибирске

Подозреваемого в ограблении банка разыскивают в Новосибирске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске неизвестный мужчина ограбил банк «Пойдем». Инцидент произошел вечером 18 октября в доме на проспекте Дзержинского, 3.

— На улице стояли полицейские машины, было оцепление: выяснили, что соседнюю организацию ограбили. Сначала мы думали, что это страховщики, но выяснилось, что ограбили банк, — сообщили КП-Новосибирск в соседнем с банком кафе.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», полиция ищет преступника. Сумма ущерба правоохранителями сейчас устанавливается.

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