Вор в медицинской маске ограбил банк в Новосибирске

Подозреваемого в ограблении банка разыскивают в Новосибирске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске неизвестный мужчина ограбил банк «Пойдем». Инцидент произошел вечером 18 октября в доме на проспекте Дзержинского, 3.
— На улице стояли полицейские машины, было оцепление: выяснили, что соседнюю организацию ограбили. Сначала мы думали, что это страховщики, но выяснилось, что ограбили банк, — сообщили КП-Новосибирск в соседнем с банком кафе.
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», полиция ищет преступника. Сумма ущерба правоохранителями сейчас устанавливается.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер