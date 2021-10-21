Полиция прокомментировала гибель мужчины на станции под Новосибирском

Мужчина слишком близко подошел к краю платформы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Новосибирской области был сбит поездом возле станции «Коченево-Дупленская». Трагедия произошла утром 21 октября:

— Было обнаружено тело мужчины без признаков жизни на остановочной платформе 3264 километр. По предварительным данным, к трагедии привело несоблюдение безопасного расстояния до края остановочной платформы. Пассажира задело элементами проходящего локомотива, от полученных травм он скончался на месте, — сообщили в пресс-службе УМВД РФ на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Следователи СУТ СК России добавили, что погибшим оказался 45-летний житель Чулымского района. Мужчина собирался ехать домой из Новосибирска, но к родным так и не вернулся.

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