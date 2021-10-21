В Новосибирской области почти вдвое увеличено количество операторов колл-центра 124

Из-за четвертой волны коронавируса нагрузка на операторов единой регистратуры 124 увеличилась в два раза. Фото: www.nso.ru

В Новосибирской области увеличили число операторов колл-центра 124 до 100 человек. Также в дополнение к основному колл-центру открыли новый пункт. 21 октября на новой подстанции побывали министр здравоохранения и министр цифрового развития и связи.

— Нагрузка на контакт-центр выросла примерно в два раза. Было принято решение усилить это направление. На площадке архитектурного университета развернут временный колл-центр, где работают 20 операторов, а количество телефонных линий увеличено со 120 до 500. Все звонки, которые поступают на номер 124, распределяются на все подключенные контакт-центры, – подчеркнул министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Министр здравоохранения Константин Хальзов отметил, что через единую регистратуру 124 гораздо проще записаться на вакцинацию в любой прививочный кабинет, где есть свободные слоты.

Кроме того, в Новосибирской области работает номер 122 – горячая линия по вопросам коронавируса. Записаться на прием или вызвать врача можно также с помощью: портала Госуслуг или телеграм-бота «Мое здоровье НСО».

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