Прокуратура помогла инвалиду получить жилье в Новосибирской области

С помощью прокуратуры сибиряки обрели новый дом.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов помог восстановить жилищные права инвалида в Новосибирской области. Мужчину вместе с семьей в 2017 году по договору социального найма поселили в аварийный дом.
— Этот дом на улице Театральной был построен в 1956 году и признан аварийным. Заявитель обращался к местным чиновникам, но вопреки законодательству администрация не расселила жильцов. После обращения гражданина к Генеральному прокурору РФ Искитимская межрайонная прокуратура предъявила иск в суд и потребовала предоставить другое жилье, — пояснили в областной прокуратуре.
Теперь городская администрация приобрела квартиру в новом доме в Искитиме. Ключи от квартиры мужчине вручил лично исполняющий обязанности прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев.
Напомним, Игорь Краснов прибывал в Новосибирск в мае 2021 года, чтобы встретиться с обманутыми дольщиками многоквартирных домов.
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