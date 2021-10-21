Прокуратура помогла инвалиду получить жилье в Новосибирской области

С помощью прокуратуры сибиряки обрели новый дом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов помог восстановить жилищные права инвалида в Новосибирской области. Мужчину вместе с семьей в 2017 году по договору социального найма поселили в аварийный дом.

— Этот дом на улице Театральной был построен в 1956 году и признан аварийным. Заявитель обращался к местным чиновникам, но вопреки законодательству администрация не расселила жильцов. После обращения гражданина к Генеральному прокурору РФ Искитимская межрайонная прокуратура предъявила иск в суд и потребовала предоставить другое жилье, — пояснили в областной прокуратуре.

Теперь городская администрация приобрела квартиру в новом доме в Искитиме. Ключи от квартиры мужчине вручил лично исполняющий обязанности прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев.

Напомним, Игорь Краснов прибывал в Новосибирск в мае 2021 года, чтобы встретиться с обманутыми дольщиками многоквартирных домов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.