ВТБ снижает ставку по рефинансированию в рамках «семейной ипотеки»

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- С начала июля спрос на программу рефинансирования «семейной ипотеки» вырос более чем в пять раз. В целом за девять месяцев года 3,4 тысячи клиентов перевели свои кредиты в ВТБ, а объем сделок достиг 8,7 млрд рублей. На фоне дальнейшего изменения ставок по ипотеке и конъюнктуры рынка для нас стратегически важно сохранить доступные условия кредитования для населения. Поэтому мы, несмотря на повышение ключевой ставки, продолжаем улучшать параметры наших продуктов, и предлагаем клиентам до конца года рефинансировать ипотеку под одну из самых выгодных на рынке ставок, - комментирует начальник управления «Ипотечное кредитование», вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

Согласно условиям федеральной программы «семейная ипотека», рефинансировать кредит могут заемщики, у которых родился или усыновлен ребенок после 1 января 2018 года. Воспользоваться программой могут также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Максимальная сумма кредита по «семейной ипотеке» - 12 млн рублей в Москве и области и Санкт-Петербурге и Ленобласти, 6 млн - в остальных регионах. Рефинансировать по программе можно только кредит на покупку квартиры в новостройке. Исключение составляет Дальневосточный федеральный округ, где можно переоформить ипотеку и на покупку объекта на вторичном рынке.

Сниженная ставка по рефинансированию доступна при подаче кредитной заявки до конца года. Для заёмщиков, проживающих и приобретающих жильё на территории Дальневосточного федерального округа, минимальная ставка по программе сохраняется на уровне 4,3% годовых (при условии комплексного страхования).