Двое новосибирцев ночью пытались украсть шлагбаум в своем же доме

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Услуга удаленной охраны подключена в ТСЖ в Заельцовском районе города Новосибирска с июня. При помощи системы видеонаблюдения оперативные дежурные ГВАРДИИ следят за безопасностью на территории и осуществляют контрольно-пропускной режим, дистанционно управляя шлагбаумом.

20 октября в 21.16 дежурные заметили, как двое молодых людей в черной одежде с капюшонами, надвинутыми на глаза, озираясь по сторонам, открутили крепление и сняли стрелу шлагбаума.

На место происшествия незамедлительно была направлена ближайшая группа быстрого реагирования. Прибывшие «гвардейцы» нашли похищенную стрелу и установили личности похитителей: ими оказались двое жителей этого же дома. Недовольные решением собственников жилья об устройстве во дворе шлагбаума, таким образом они решили высказать свой протест. Теперь оценку способа проверки надежности охраны будет давать уже полиция.