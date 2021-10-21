Депутаты из Бердска не могут определиться с датой празднования Дня города

Дату празднования могут оставить без изменения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Бердске прошла очередная сессия, на которой депутаты затронули тему переноса празднования «Дня города». Об итогах КП-Новосибирск рассказали в городской администрации.

— Впервые решение изменить дату празднования «Дня города» с первой субботы сентября на третью субботу июня был рассмотрен в майскую сессию 2021 года. Но тогда депутаты его не приняли, потому что кто-то был против, кто-то за, в итоге 2/3 не проголосовали. Потом вопрос был рассмотрен в июне, но также решение не было принято. Сегодня, 21 октября, вопрос вынесли из проекта решения, потому что он вошел совместно с изменениями в устав города Бердска, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе администрации города Бердск.

Также корреспонденту КП-Новосибирск пояснили, пока вопрос о дате проведения «Дня города» пока остается открытым.

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