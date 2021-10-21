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Общество21 октября 2021 11:19

Новосибирский вакцинолог рассказала о причине исчезновения вакцины «КовиВак»

Ее планируют еще доработать
Мария ГРИГОРЯН
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Вакцину отправили на доработку

Вакцину отправили на доработку

Главный вакцинолог Новосибирской области Татьяна Ивлева рассказала, куда «пропала» вакцина «КовиВак». По словам врача, ее направили на доработку. Об этом она сообщила в эфире программы «Вечерний разговор».

— «КовиВак» отправлен в центр имени Чумакова на перепрофилирование и улучшение качества, — заявила она.

Также она отметила, что на сегодняшний день новосибирцы могут поставить себе вакцину «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона».

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