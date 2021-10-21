Новый рекорд: в Новосибирске за сутки заболел 291 человек и умерли 17

Показатели заболеваемости и смертности достигли максимума. Фото: Иван МАКЕЕВ

21 октября обновились рекорды по суточной заболеваемости и смертности в Новосибирской области. За последние сутки коронавирусом заразились еще 291 человек, а умерли еще 17 человек.

— Это были мужчины в возрасте 59, 61, 66, 70, 70 и 79 лет и женщины в возрасте 54, 71, 73, 81, 82, 82, 84, 85, 85, 89 и 91 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 249 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 67 861 случай коронавируса, в том числе у 6 255 детей.

С выздоровлением уже выписаны в сумме 52 623 пациента, за сутки выздоровели 126 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 965 пациентов, в том числе 37 детей. В отделениях реанимации находятся 303 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 53 пациента.

Напомним, в связи с ухудшающейся обстановкой в Новосибирской области ввели нерабочие дни с 30 октября до 7 ноября.

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