В Новосибирске могут сдвинуть сроки строительства семи поликлиник

Заключения получены уже по пяти поликлиникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сроки и стоимость строительства семи поликлиник в Новосибирске могут быть скорректированы. Такой вариант развития событий не исключили в Группе «ВИС».

— Корректировка сроков возможна только после получения заключений Госэкспертизы по всем проектам поликлиник с учетом рекомендованных экспертизой сроков строительства. Все изменения в проекте согласуются публичным и частным партнерами, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе компании.

Эти заключению уже получены по пяти поликлиникам. Согласование и подготовка проектов затянулась в связи с «масштабной работой по внесению изменений в технико-экономические параметры (ТЭП) всех семи объектов, проделанной совместно публичным и частным партнерами проекта».

Заявленная цена поменялась из-за того, что в ряде районов города значительно увеличили площади некоторых объектов.

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