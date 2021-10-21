В Новосибирске могут сдвинуть сроки строительства семи поликлиник

Заключения получены уже по пяти поликлиникам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сроки и стоимость строительства семи поликлиник в Новосибирске могут быть скорректированы. Такой вариант развития событий не исключили в Группе «ВИС».
— Корректировка сроков возможна только после получения заключений Госэкспертизы по всем проектам поликлиник с учетом рекомендованных экспертизой сроков строительства. Все изменения в проекте согласуются публичным и частным партнерами, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе компании.
Эти заключению уже получены по пяти поликлиникам. Согласование и подготовка проектов затянулась в связи с «масштабной работой по внесению изменений в технико-экономические параметры (ТЭП) всех семи объектов, проделанной совместно публичным и частным партнерами проекта».
Заявленная цена поменялась из-за того, что в ряде районов города значительно увеличили площади некоторых объектов.
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