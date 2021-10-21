Московский телеведущий Эд Мацаберидзе похвалил Тогучин за вокзал и природу

Шоумен посоветовал новосибирцам посетить город. Фото: кадр с канала "РОССИЯ - URBANИЯ"

Столичный телеведущий Эд Мацаберидзе похвалил Тогучин. Ролик путешественника появился на YouTube -канале его нового шоу «Россия -Urbaniя» 20 октября.

Блогер отметил удобный вокзал с зарядками для телефонов, но огорчился, что нет салазок для чемодана на лестнице. Оценил он и местный парк Пушкина:

— Он чуть меньше квартиры любого московского олигарха. Здесь есть скульптуры «Рыбака и рыбки», «Кота ученого», которые делали заключенные в тюрьме строгого режима. Что примечательно, они не из мякиша, — пошутил Эд Мацаберидзе.

Путешественник похвалил природу — Тогучинские сопки рядом с городом, черненые леса Салаира и Карпысакский искусственный водопад. Мациберидзе рассказал, что в Тогучине работают 3-4 гостиницы. Но не везде подают завтраки, где-то даже нет Wi-Fi.

В итоговом рейтинге провинциальных городов России Тогучин набрал 20 баллов. По словам автора шоу, здесь мало хороших дорог, но это компенсируется парками. Туризм развит на 6 баллов и 10, зато транспортная доступность на уровне — 7 баллов из 10.

СПРАВКА «КП»

39-летний Эдуард Мацаберидзе запомнился российским зрителям, как юморист телешоу «Убойная лига», ведущий кулинарного шоу «Еда, я люблю тебя!» и актер сериала «Сладкая жизнь».

Смотреть видеосюжет Столичный телеведущий похвалил Тогучин под Новосибирском

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