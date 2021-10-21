Новосибирец, до смерти избивший брата, предстанет перед судом. Фото: Светлана Макеева

В Новосибирске будут судить 43-летнего мужчину. Он жестоко расправился со своим братом. О том, что в отношении него завершили расследование уголовного дела, рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Трагедия произошла 2 июля 2021 года. В тот день два брата пьянствовали в Дзержинском районе города. Они поссорились — 43-летний фигурант накинулся на родственника. Он не менее 4-х раз ударил его по голове и не менее 13-ти раз ударил по туловищу. Потерпевший, 51-летний новосибирец, умер от полученных травм. А братоубийцу задержали на месте происшествия, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

Известно, сибиряк не раскаялся в случившемся, вины не признал.

В отношении него собрали достаточную доказательную базу, а дело направили в суд. В ближайшее время там его рассмотрят по существу.

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