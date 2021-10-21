Родителей детей, которые курили у Вечного огня в Новосибирске, привлекли к административной ответственности

После выходки подростков правоохранители проводят проверки.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Родителей подростков, которые курили на Монументе Славы и бросали монеты в чашу Вечного огня, привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Об этом КП-Новосибирск сообщил прокурор Ленинского района Андрей Орлов.
— У Вечного огня были школьники в возрасте 13, 14 и 15 лет. Все они — жители Кировского района. Прокурор Кировского района проводит проверку и разбирается во всех обстоятельствах случившегося, — прокомментировал прокурор Ленинского района Андрей Орлов.
Также Следственный комитет Ленинского района проводит проверку и разбирается, есть ли основания привлечь подростков к ответственности по статье 214 «Вандализм».
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