«Пнул прямо в сердце»: новосибирец забил насмерть соседскую собаку

В Новосибирске мужчина насмерть забил собаку соседей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Дзержинском районе Новосибирска мужчина насмерть забил собаку соседки. Он заявил, что той-терьер пометил колеса его машины. Хозяйка собаки не согласилась с претензией . В ответ на это новосибирец сильно пнул животное. Информацию об инциденте, который случился 16 октября, КП-Новосибирск подтвердила хозяйка собаки, Евгения Барилова.

По словам женщины, агрессивный сосед ударил той-терьера прямо в сердце. От пинка собака подлетела и замертво упала на асфальт. Хозяйка песика обратилась в полицию.

— 18 октября в полицию поступило заявление. Жительница Дзержинского района Новосибирска рассказала о конфликте с соседом. По ее словам, в ходе ссоры мужчина ударил собаку, пнул. В результате его действий животное погибло. Проверку по факту случившегося проводит участковый, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

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