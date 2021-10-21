«Пнул прямо в сердце»: новосибирец забил насмерть соседскую собаку

В Новосибирске мужчина насмерть забил собаку соседей.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Дзержинском районе Новосибирска мужчина насмерть забил собаку соседки. Он заявил, что той-терьер пометил колеса его машины. Хозяйка собаки не согласилась с претензией . В ответ на это новосибирец сильно пнул животное. Информацию об инциденте, который случился 16 октября, КП-Новосибирск подтвердила хозяйка собаки, Евгения Барилова.
По словам женщины, агрессивный сосед ударил той-терьера прямо в сердце. От пинка собака подлетела и замертво упала на асфальт. Хозяйка песика обратилась в полицию.
— 18 октября в полицию поступило заявление. Жительница Дзержинского района Новосибирска рассказала о конфликте с соседом. По ее словам, в ходе ссоры мужчина ударил собаку, пнул. В результате его действий животное погибло. Проверку по факту случившегося проводит участковый, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер