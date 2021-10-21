Новосибирцы рассказали о невозможности оплаты проезда в автобусах по терминалам

Пассажиры часто сталкиваются с невозможностью оплаты проезда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Новосибирска пожаловались на проблемы с терминалами в общественном транспорте. По их словам, устройства не принимают оплату. В мэрии КП-Новосибирск пояснили, как поступить, когда терминал не работает.

— Если кондуктор отказал в обслуживании банковской карты, ссылаясь в том числе на неработоспособность терминала, то рекомендуется оплатить проезд любым доступным способом, так как перевозчик отвечает за оказание услуги, а не за исправность терминала, — рассказали КП-Новосибирск в мэрии города.

Также было отмечено, что за неисправность терминала (карты) несет банковская система. Чтобы разобраться с ситуацией нужно связаться непосредственно с перевозчиком, советует мэрия. Или же можно рассказать о случившемся в уполномоченные органы.

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