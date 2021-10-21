В Новосибирске полиция ищет мужчину, обокравшего типографию. Фото: стоп-кадр.

В офисе типографии на площади Станиславского в Новосибирске произошла кража. Об инциденте, который случился во вторник, 19 октября, рассказала сотрудница организации.

— Я отлучилась в туалет, в этот момент зашел неизвестный и забрал деньги из кассы, а также телефон, — поделилась сибирячка в группе «Инцидент Новосибирск».

Злоумышленник попал

Подозреваемый попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как он, воспользовавшись тем, что на рабочем месте никого не было, забрал из кассы деньги. После чего мужчина поспешил скрыться.

По ее словам, убытки ей придется возместить из своего кармана.

Девушка написала заявление в полицию. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске мужчина обокрал типографию.

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