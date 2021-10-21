В Новосибирске со счета 95-летнего пенсионера украли более миллиона рублей

Деньги хранились в банке Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске неизвестные украли с банковского счета 95-летнего ветерана войны более 1 миллиона рублей. Пожилой мужчина открыл счет в банке пять лет назад, об этом сообщили местные СМИ. Случившееся корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража» тайное хищение с банковского счета в крупном размере. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия на установление обстоятельств совершенного преступления и лиц, совершивших данное преступление, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Известно, что ветеран войны ежемесячно пополнял вклад крупными суммами, а когда пришел узнать сколько накопил, узнал о том, что деньги исчезли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.