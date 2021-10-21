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Общество21 октября 2021 7:24

Экологи назвали октябрь 2021 самым неблагоприятным месяцем в Новосибирске

Все из-за влажности и ранних морозов
Мария ГРИГОРЯН
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Несколько дней в городе был смог

Несколько дней в городе был смог

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экологическая ситуация в Новосибирске продолжает оставаться напряженной. А октябрь месяц специалисты называют самым неблагоприятным за весь год. Причины такой ситуации КП-Новосибирск пояснил эколог Сергей Пащенко.

— У нас в октябре упала влажность и начались ранние морозы, влага ушла. В текущем месяце природа нам подставила майский вариант общения с почвой. Такой сценарий увеличил количество загрязнений, — заявил он.

По мнению эколога, провоцируют загрязнение воздуха и мусороуборочные машины, которые работают в неправильном режиме.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал разобраться с истиной причиной загрязнения воздуха в городе.

Ранее в Новосибирске из-за неблагоприятных метеоусловий объявили штормовое предупреждение.

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