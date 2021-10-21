Под Новосибирском поезд насмерть сбил мужчину. Фото: "Инцидент Новосибирск".
В четверг, 21 октября, в Коченевском районе Новосибирской области поезд насмерть сбил мужчину. Это произошло на железной дороге Чулымской линии. Кадры с места инцидента появились в соцсети.
— Трагедия произошла около станции «Дупленская». Мужчина от полученных травм погиб на месте, — рассказала очевидец в группе «Инцидент Новосибирск».
На кадрах видно, окровавленное тело в неестественно вывернутой позе лежало рядом с путями.
В обстоятельствах трагедии предстоит разобраться транспортным полицейским. В ведомстве инцидент пока не прокомментировали.
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