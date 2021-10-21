Под Новосибирском поезд насмерть сбил мужчину. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В четверг, 21 октября, в Коченевском районе Новосибирской области поезд насмерть сбил мужчину. Это произошло на железной дороге Чулымской линии. Кадры с места инцидента появились в соцсети.

— Трагедия произошла около станции «Дупленская». Мужчина от полученных травм погиб на месте, — рассказала очевидец в группе «Инцидент Новосибирск».

На кадрах видно, окровавленное тело в неестественно вывернутой позе лежало рядом с путями.

В обстоятельствах трагедии предстоит разобраться транспортным полицейским. В ведомстве инцидент пока не прокомментировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber