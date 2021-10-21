Новосибирцы заметили на улицах «Дарта Вейдера» с ведром в руках

По образу трудно определить мужчина или женщина скрывается под шлемом. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого горожане заметили странного человека. Он шел по улице в шлеме на голове и с ведром руках. Новосибирцам он напомнил образ киноперсонажа «Дарта Вейдера». Фото необычного прохожего появилось в группе «Инцидент Новосибирск».

— Тем временем на Богдана Хмельницкого своя атмосфера, — написал автор поста.

Комментаторов позабавил необычный прохожий:

— Это же Дарт Вейдер с ведром!

— Инопланетяне уже здесь.

— А может человек болеет этой самой короной и решил вас оградить от себя, но кушать то хочется, вот и идет в магазин. Да, с ведром — отличная сумка.

— Робот-ведроид, — прокомментировали новосибирцы впечатляющий образ.

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