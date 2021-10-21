Новосибирская прокуратура проводит проверку после избиения школьника охранником магазина

После нападения сотрудника ЧОПа 13-летний мальчик попал в больницу. Фото: СК РФ по НСО.

Новосибирская прокуратура организовала проверку после избиения охранником магазина школьника. Инцидент, всколыхнувший общественность, случился во вторник, 19 октября.

— В торговом зале супермаркета «Пятерочка» по проспекту Дзержинского, 1/3 между школьником и охранником магазина случился конфликт. В результате чего сотрудник ЧОПа избил 13-летнего мальчика, — уточнили в ведомстве.

Теперь прокуратура проверит, как охранник исполнял закон о своей деятельности, а также закон о защите прав ребенка.

Меры реагирования примут при наличии оснований.

Кроме того, прокуратура проконтролирует проверку регионального СК по факту этого инцидента.

Как ранее стало известно КП-Новосибирск, охранник заподозрил мальчика в воровстве, хотя ребенок, по словам матери, всего лишь искал на полках нужный ему лимонад. Разъяренный охранник вцепился в мальчика, а потом ударил его кулаком в спину. Агрессор попал как раз в то место, где у ребенка был перелом. Мальчику после случившегося стало плохо, он кое-как дошел до дома. После избиения школьник попал в больницу.

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