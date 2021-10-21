В Новосибирске студенты, защищая девушек, подрались с толпой мужчин

Полиция ищет третьего нападавшего
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске на территории студенческого городка НГПУ произошла массовая драка. Как пишут СМИ, причиной потасовки стало то, что неизвестные мужчины приехали на территорию общежития, чтобы «снять» студенток.
— Сообщение о драке было получено 15 октября. В больницу никто не обращался, двое участников драки установлены и допрошены, сейчас устанавливается местонахождение третьего нападавшего, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по НСО.
Известно, студентам не понравился намерения неизвестных мужчин. Из-за этого и началась драка. Несколько участников потасовки получили травмы. Характер повреждений уточняется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер