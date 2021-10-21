В Новосибирске студенты, защищая девушек, подрались с толпой мужчин

Полиция ищет третьего нападавшего Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске на территории студенческого городка НГПУ произошла массовая драка. Как пишут СМИ, причиной потасовки стало то, что неизвестные мужчины приехали на территорию общежития, чтобы «снять» студенток.

— Сообщение о драке было получено 15 октября. В больницу никто не обращался, двое участников драки установлены и допрошены, сейчас устанавливается местонахождение третьего нападавшего, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по НСО.

Известно, студентам не понравился намерения неизвестных мужчин. Из-за этого и началась драка. Несколько участников потасовки получили травмы. Характер повреждений уточняется.

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