В центре Новосибирска силовики задержали несколько человек

Кадры выложили в Сеть видео задержания

В Новосибирске около дома №30 на улице Орджоникидзе силовики задержали несколько человек. Информация об инциденте, случившемся в среду, 20 октября, появилась в соцсети.

— Люди в форме силовиков уложили лицом на асфальт несколько человек, приказав им не двигаться, — написал автор поста, опубликованного в группе «АСТ-54».

Подписчики предположили, что люди в форме поймали преступную группировку.

Что стало истинной причиной задержания, пока неизвестно. В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск заявили, что не располагают информацией о случившемся.

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