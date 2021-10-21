В Новосибирске дети спасли мужчину с инсультом на теплотрассе

Он лежал под трубами теплотрассы. Фото: служба спасения МАСС.

В Новосибирске дети спасли мужчину, которому стало плохо. Ребятишки заметили его, когда бегали по трубам теплотрассы на улице Высоцкого. Они вызвали мужчине Скорую помощь. Об инциденте, который случился в среду, 20 октября, рассказали в службе спасения МАСС.

— От бригады медиков поступили данные, что под трубами теплотрассы лежит мужчина 1975 года рождения. Скорее всего, у него произошел инсульт. Самостоятельно подняться и дойти до машины Скорой больной не мог. Поэтому медики вызвали спасателей для его транспортировки. Мужчину со всеми мерами предосторожности подняли из-под труб теплотрассы и передали врачам, — уточнили в МАСС.

Известно, мужчину увезли в больницу для обследования и лечения.

В МАСС напомнили, в случае, если вы стали очевидцем ЧП, или сами попали в беду, нужно звонить по телефонам: 112, 231-06-49.

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