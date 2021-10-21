Пробки в Новосибирске на утро 21 октября 2021 года: затор на улице Сибиряков-Гвардейцев

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 21 октября 2021 года. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 21 октября 2021 года: затор образовался на улице Сибиряков-Гвардейцев. Также сложно проехать по улице Немировича-Данченко и по Советскому шоссе. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Ватутина, Плахотного, Котовского и Станиславского. Затруднено движение по улицам Станционной и Широкой, а также по площади Труда и площади Райсовета. Заторы наблюдаются на Троллейной, Титова и Забалуева. Движение по площади Лыщинского и по Октябрьскому мосту тоже затруднено.

На правом берегу сложно проехать по улице Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, пробки сковали улицы Восход, Добролюбова, Никитина и Кирова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 21 октября, составил 6 баллов.

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