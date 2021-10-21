В Новосибирске до конца декабря продлили перекрытие Ипподромской и площади Будагова Фото: Рамиль Галиев

В Новосибирске с четверга, 21 октября, по 1 декабря продлили перекрытие нечетной стороны Ипподромской и сквозного проезда по площади Будагова. Проезд проходит параллельно эстакаде с Большевистской улицы на Красный проспект. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— Продление перекрытия связано с тем, что изменились сроки строительства «Мостового перехода через Обь в своре Ипподромской улицы», — уточнили в администрации города.

В мэрии также напомнили о том, как во время действия ограничений работает ряд общественного транспорта. Известно автобусы № 8, 9, 13, 21, 28, 36, 41, 54 и маршрутки 31 и 1 ездят по эстакаде на площади Будагова, двигаясь в прямом направлении.

Изменилась схема движения и двух троллейбусов. Речь идет о 13 и 36 маршрутах. Известно, 13 троллейбус в прямом направлении сейчас следует по схеме — Красный проспект, площадь Инженера Будагова, улица Большевистская и конечная остановка «М. «Речной вокзал». Обратное направление затрагивает Большевистскую улицу, Южный спуск Октябрьского моста, улицу Восход, Кирова, Октябрьскую магистраль, Красный проспект. После чего 13 номер едет по привычному маршруту.

Что касается 36 троллейбуса, то он в обоих направлениях двигается по такой схеме — улица Фрунзе, Красный проспект, площадь имени Калинина — конечная остановка.

Изменилась и схема движения 11-й маршрутки. Итак, а прямом направлении она следует по такому пути — улицы Ипподромская, Кривощековская, Серебренниковская, Мостовая, площадь Инженера Будагова, а также Большевистская улица. Затем маршрутка едет по привычной схеме.

В мэрии напомнили, водителям на время действия ограничений необходимо следить за дорожными знаками и информационными щитами. Также автолюбителям следует быть внимательными и соблюдать ПДД.

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