В Новосибирске врачи сообщили о росте числа пациентов с коронавирусом в реанимациях

Тяжелобольные пациенты обычно не ставили вакцину. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирске врачи отметили рост числа тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в ходе выездной проверки минздрава Новосибирской области:

— Больше пациентов стало, в принципе, и среди них очень много тяжелых. Мы впервые за весь период пандемии, с самого ее начала, развернули в реанимационном отделении 30 коек, и еще 10 — в резерве. Большинство пациентов — пожилые. Вакцинированных среди тех, кому требуется интенсивная терапия — нет , — сообщил замглавврача «Городской клинической больницы №25» Алексей Мельник.

Инфекционный госпиталь в ГКБ №25 помогает распределить больных с COVID-19 и подозрением на опасное заболевание. Местные врачи отметили рост числа поступивших пациентов на прошлой неделе.

— Мы, к сожалению, фиксируем, что после «третьей волны» мы не снизились так интенсивно, как после второй и первой. И поэтому мы уже ежедневно видим достаточно высокие цифры заболевших на территории Новосибирской области. Чтобы избежать максимального развертывания коечного фонда под ковид, необходимо соблюдать простые меры защиты: не посещать массовые мероприятия, использовать средства индивидуальной защиты и, конечно, вакцинироваться. Это те способы, которые еще могут предотвратить резкое развитие «четвертой волны», — сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Врачи подчеркивают, что среди привитых от COVID-19 почти нет тяжелых случаев заболевания, однако не привитые пациенты чаще оказываются в реанимации.

— Мы сегодня абсолютно четко видим разницу в течении этого заболевания у пациентов вакцинированных и нет. Она заключается в степени тяжести, в выраженности клинических проявлений, в периоде восстановления, в необходимости респираторной поддержки, длительности этой поддержки. Мы также, к сожалению, видим, насколько агрессивна и непредсказуема эта инфекция у незащищенных пациентов, — говорит Алексей Мельник.

Сегодня в Новосибирской области развернуто 3 996 инфекционных коек. Частично или полностью перепрофилированы 46 больниц в Новосибирске и районах области. На следующей неделе еще два стационара — госпиталя ветеранов войн № 2 и Обской городской больницы — прекратят прием плановых пациентов и начнут готовиться к перепрофилированию.

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