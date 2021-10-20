В Новосибирской области водители заплатили 888 миллионов рублей за нарушения ПДД, зафиксированные камерами

В Засксобрании Новосибирской области обсудили функционирование автоматических комплексов фото и видеофиксации на дорогах. Фото: Законодательное Собрание Новосибирской области

На выездном заседании в поселке Колывань комитет Заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике обсудил функционирование автоматических комплексов фото и видеофиксации на дорогах.

Всего в регионе действуют комплексов фото и видеофиксации, в том числе 82 стационарных, 85 — передвижных и 13 мобильных. Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, ими фиксируется 87,5% от общего числа нарушений на дорогах. Заставляют водителей быть ответственнее также и «камеры-муляжи», которых в регионе в 3-4 раза больше, чем действующих. Как отметил начальник ГБУ НСО «Центр организации дорожного движения» Вячеслав Трещев, только за 9 месяцев текущего года сумма штрафов за нарушения, зафиксированные камерами, уже достигла 888 миллионов рублей. Для сравнения: в 2013 году общая сумма штрафов составила 130 миллионов рублей.

Комиссия по безопасности при Правительстве области определила еще 20 мест для установки комплексов фото и видеофиксации. Они должны быть смонтированы до декабря.

Однако при этом депутаты отметили, что при обеспечении безопасности дорожного движения в регионе нельзя ограничиваться только приборами видеофиксации. Необходимо принимать и другие меры.

— Фото и видеофиксация вызывает много вопросов и у депутатского корпуса, и у населения. В том числе, нужно ли нам такое количество камер, и что это нам дает. Я считаю, что этот вопрос необходимо рассматривать комплексно. Должны быть также перехватывающие стоянки, система автопарковок, чтобы не загружать центр города, эффективно работающий общественный транспорт, грамотно построенная улично-дорожная сеть, — председатель комитета Майис Мамедов. — Надеюсь, что Правительство региона услышало позицию комитета, и мы увидим комплексное решения дорожной проблемы.

Повторно рассмотреть вопрос функционирования автоматических комплексов фото и видеофиксации на дорогах в комитете решили в январе следующего года.

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