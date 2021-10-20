Мужчина посетил 14 городов Новосибирской области после школьного задания для сына. Фото: стоп-кадр.

Новосибирец Дмитрий Гущин объехал 14 городов Новосибирской области. Поездки он совершил с июля по август 2021 года. Поводом для путешествий по родному краю стал школьный проект сына. Об этом он рассказал корреспонденту КП-Новосибирск.

— Сын со мной был в Чулыме и Каргате, а потом сказал, что ему это не интересно, — поделился с КП-Новосибирск мужчина.

Хоть поездка задумывалась только ради школьного проекта, Дмитрий не стал завершать путешествие. Точного маршрута у Дмитрия не было. Сначала он смотрел погоду и сверялся с картами, а потом уже выезжал в какой-нибудь город.

Самое сильно впечатление на Дмитрия оказали не размеры нашей области, а то, что в более отдаленных от Новосибирска городах почти нет людей.

— От Новосибирска до Купино — 500 километров и последние 200 километров — это езда по грунтовой дороге практически в полном одиночестве в окружении озер. А на них цапли, журавли и дикие утки. Очень много. И никаких людей, — добавил Дмитрий.

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