Ближе к концу дня в город вернутся тучи.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 21 октября 2021 года: тепло до +14 градусов задержится в городе. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
— Днем в Новосибирске потеплеет до +12…+14 градусов, ночью +1…+3, в пригороде до -3. Переменная облачность, без осадков. Подует северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
В Новосибирской области днем воздух прогреется до +16. Во всех районах региона будет солнечно и тепло, по северо-западу местами небольшие дожди. Утром местами изморозь, дымки.
«Яндекс.Погода» обещает солнечное утро и пасмурный вечер. Днем температура достигнет +12…+13 градусов.
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