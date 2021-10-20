В Бердске под окнами высотки нашли тело девушки

В Новосибирской области под окнами высотки нашли тело девушки
Фото: Андрей АБРАМОВ
В среду, 20 октября, в Бердске Новосибирской области под окнами дома обнаружили мертвую девушку. Об этом «КП-Новосибирск» рассказали в ГУ МВД по региону.
— Да, нам такая информация поступала. К сожалению, каких-то подробностей у нас нет, так как дело передали в Следственный комитет, – уточнили в полиции.
На момент написания материала в региональном Следкоме на звонок «Комсомолки» не ответили.
Ранее «КП-Новосибирск» сообщала, что жители девятиэтажки на улице Чигорина обнаружили в подъезде труп женщины. Тело пролежало там почти сутки.
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