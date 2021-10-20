Новосибирская область готовится к четвертой волне коронавируса

Еще несколько больниц перепрофилируют под ковидные госпитали. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 20 октября Елена Аксенова, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области побывала в «красной зоне» одного из ковидных госпиталей. Она отметила, что четвертая волна в области началась с высоких показателей заболеваемости.

— После третьей волны мы не снизились по количеству новых выявленных случаев так интенсивно, как после второй и первой. И чтобы предотвратить резкое развитие четвертой волны необходимо соблюдать простые меры защиты: не посещать массовые мероприятия, использовать средства индивидуальной защиты и, конечно, вакцинироваться, — говорит Елена Аксенова, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области.

На сегодняшний день больницы готовы принять больше 3 тысяч пациентов с диагнозом коронавирус. В ковидные госпитали перепрофилированы 46 больниц в Новосибирске и районах. На следующей неделе госпиталь ветеранов войн № 2 и Обская городская больница так же будут готовы принимать пациентов с COVID-19.

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