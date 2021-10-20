В Новосибирске на ремонт шести бань нужно 289,8 миллионов рублей

В мэрии планируют искать инвестора, который займется ремонтом бань. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Важная новость для тех, кто любит попариться: муниципальные бани в Новосибирске будут работать до апреля 2022 года, а потом там, благодаря инвестиционным соглашениям, планируется начать ремонт.

Напомним, сейчас в структуре МБУ «БХ «Сибирячка» – шесть муниципальных бань. В 2021 году на их содержание из бюджета города Новосибирска выделено 38 миллионов рублей.

- Если бы не было субсидий, работа всех бань была бы убыточна, – убежден начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин. – Кроме того, при нынешнем состоянии износа капитальных зданий и сооружений ежедневная эксплуатация может быть опасна для жизни тех, кто их посещает.

Чтобы сделать там ремонт, нужна огромная сумма - 289,8 миллионов рублей.

- Мы хотим сохранить бани для горожан в этих же районах, на привычных местах. Изначально мы рассматривали вариант заключения концессионных соглашений, но ни один концессионер не станет вкладывать такую сумму, – отметил Виталий Витухин. - Поэтому на рабочей группе было принято решение о заключении инвестиционных договоров – три договора по двум баням в каждом. Если инвестор готов взять экономически привлекательную баню – пожалуйста – берите, но с нагрузкой в виде менее привлекательно», – рассказал Виталий Витухин.

До апреля 2022 года с 42 сотрудниками МБУ «БХ «Сибирячка» будут заключены срочные договоры. Те, кого сократят, получат все причитающиеся выплаты. Шесть бань продолжат работу по скользящему графику два дня в неделю – с ноября по апрель.