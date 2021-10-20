В районах Новосибирской области создана сеть центров гемодиализа

Один из центров расположен на базе Карасуксой ЦРБ. Фото: nso.ru

В регионе создана сеть из 12 центров гемодиализа, 5 из них работают в районах. Здесь жители районов области могут получить современную медицинскую помощь. В конце июля такой центр начал работать в Карасуке. В ходе рабочей поездки Губернатор Андрей Травников побывал в Карасукской ЦРБ, где ознакомился с работой нового подразделения больницы.

— Карасукская ЦРБ уже сегодня становится мощным межрайонным центром — тут и центр гемодиализа, и ЦАОП. Могу сказать, что у ЦРБ серьезное будущее — мы собираемся превратить ее в еще один региональный сосудистый центр — появится возможность оказывать не только экстренную первичную помощь, но и проводить технологичные операции, спасать людей, причем не только в Карасукском районе, но и в близлежащих. Следующий шаг, совместно с Российскими железными дорогами, — использование мощностей узловой больницы для расширения возможностей центральной районной больницы, а правильней говорить — центральной межрайонной больницы в Карасуке, — подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Стоит отметить, что этот центр оснащен современным оборудованием. Его общая площадь составляет 230 квадратных метров. В центре пациентов готовы принять два врача нефролога и медсестры.

Созданы все условия для комфортного, качественного и безопасного получения заместительной почечной терапии. Центр рассчитан на проведение восьми процедур в день в две смены, что позволяет в полном объеме проводить почечную заместительную терапию двадцати-двадцати пяти пациентам.

Лечение осуществляется по полису ОМС, то есть для пациентов и анализы, и консультации медиков, и сам гемодиализ являются бесплатными. Отделения гемодиализа работают уже в Татарском, Ордынском, Искитимском, Кубышевском районах, Новосибирске.

Увеличение доступности медицинской помощи в сельской местности и развитие системы здравоохранения в регионе — приоритет в деятельности Правительства Новосибирской области.

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